وزير الطاقة: توازن كل الجوانب الثلاثة للطاقة ثلاثية الحدود الأمن والوصول والاستدامة مختل في الوقت الحاضر

باكو، 12 مارس، أذرتاج

القى وزير الطاقة برويز شاهبازوف كلمة في حلقة نقاش في موضوع "الارتباك في أمن الطاقة" منظمة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسية.

قالت الوزارة في بيان إن الوزير وصف المنتدى بإحدى مبادرات تركيا باسهام في نقله الى مستوى حوار القضايا المدرجة في الأجندة الدولية. واكد على أن تركيا شريك موثوق فيه في القضايا الخاصة بامن الطاقة أيضا وعلى تحقيق أذربيجان مشاريع امن الطاقة كلها مع تركيا. وقال إن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ومسائل زيادة توريد الغاز عبر ممر الجنوب للغاز كانت من الجوانب الأولوية التي نوقشت خلال زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف تركيا هذه الأيام أيضا.

وأورد الوزير اراءه حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة ودور متزايد للغاز الطبيعي في تزويد الطاقة المستدام وسياسة أذربيجان المعتمدة على تنوع موارد الطاقة.

وأشار الى أن التوازن بين جميع الجوانب الثلاثة من الطاقة ثلاثية الحدود الامن والوصول والاستدامة مختل في الوقت الحاضر مفيدا أن ازمة الطاقة المتولدة من انتقال الطاقة من جهة والتوترات السياسية من جهة أخرى أدت الى غدو أسواق الطاقة غير مستقرة للغاية مؤكدا أن هذه الأوضاع قد صنعتها سياسة الطاقة لمشاركي السوق في الآونة الأخيرة وكذلك مواقع غير عادلة من موارد الطاقة الى أن تعمقت تعمقا بفضل التطورات السياسية أيضا.