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    بحث تطوير التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال الطاقة

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 12 مارس، أذرتاج

    التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف بنائب وزير الطاقة والثروة الطبيعية التركي الب ارصلان بايراقدار على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

    قالت وزارة الطاقة في بيان إن اللقاء عبِّر فيه عن الارتياح من منافع تعاون الطاقة الأذربيجاني التركي لكلا البلدين.

    واشير الى تحف مشروع تاناب في تسديد حاجة تركيا الى الغاز الطبيعي.

    ونظر الطرفان في سير الاعمال الخاصة بمشروع خط أنبوب الغاز بين اغدير ونخجوان.

    وتبودلت الآراء حول فرص تطوير التعاون في الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

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