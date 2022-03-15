وزير الثقافة: تعيش شوشا بوجهها عاصمتنا الثقافية ذكراها السنوية الثانية من حريتها

باكو، 15 مارس، أذرتاج

قال وزير الثقافة أنار كريموف في كلمة ألقاها في حفل عرض مشروع حوارات شوشا إننا نريد أن نركز على شوشا كونها خطا رئيسيا في فعالياتنا.

وذكر انهم يطلقون اليوم تنفيذ مشروع مهم مفيدا أن هذا المشروع مكرس لعام شوشا المعلن عنه من جانب رئيس الدولة.

وقال الوزير كريموف إن شوشا تعيش بوجهها عاصمتنا الثقافية ذكراها السنوية الثانية من حريتها ونرفع الشكر للقائد الأعلى وجيش البلد على تمكيننا من مشاعر الاعتزاز هذه ونود أن نبلغ قيمة شوشا عن طريق حوارات شوشا وسنستضيف ضمن حوارات شوشا شخصيات مختلفة من الصحفيين والمدونين والمؤرخين.

وأوضح الوزير أن هذه انطلاقة مضيفا مواصلة الحوارات والمناقشات على مدار العام وزاد انهم يخططون مواصلة المشروع في السنوات القادمة حسب نجاحه داعيا شرائح المجتمع المدني للمشاركة في المشروع.

واكد الوزير انهم يفكرون في تنظيم مرحلة تالية من الحوارات في مدينة شوشا.