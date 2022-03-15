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    ثقافة


    إشهار كتاب "انطولوجيا شعر تركمان العراق" في مجلدين

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    أقيم في 14 مارس حفل إشهار كتاب "انطولوجيا شعر تركمان العراق" للعالم الاذربيجاني البروفيسور غضنفر باشاييف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحفل حضره العلماء والادباء الاذربيجانيون حيث تحدثوا عن خصائص الادب التركماني العراقي.

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