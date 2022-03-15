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    اقتصاد


    أذربيجان والامارات العربية المتحدة تناقشان سبل التعاون الجديدة في الطاقة

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣١]

    باكو، 15 مارس (أذرتاج)

    التقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف مع وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي والوفد المرافق له، على هامش مراسم إرساء حجر الأساس لمحطة قراداغ للطاقة الشمسية بقوة 230 ميجاوات.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين قالا ان إرساء حجر أساس محطة الطاقة الشمسية مؤشر على العلاقات الرفيعة المستوى بين البلدين. قيل ان أذربيجان بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمارات الخارجية والتعاون الواعد والمتعدد الجوانب في مجال الطاقة.

    اجري اثناء الحديث تبادل الآراء حول عدد من اتجاهات الطاقة المتجددة وكذلك إمكانيات التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الهيدروجينية والكهربائية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان والامارات العربية المتحدة تناقشان سبل التعاون الجديدة في الطاقة
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