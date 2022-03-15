عمارة الشاعرة خورشيد بانو ناتاوان في شوشا تاريخ من الابداع

باكو، 15 مارس (أذرتاج)

عمارة الشاعرة الأذربيجانية الشهيرة خورشيد بانو ناتاوان المعروفة بلقب بنت الخان أثر معماري تاريخي في مدينة شوشا بقره باغ يعود الى القرن الثامن عشر. العمارة متكونة من طابقين.

بمبادرة من الموسيقار الاذربيجاني المعروف بلبل، بدأت في هذا المبنى تعمل مدرسة شوشا الموسيقية عام 1932 كأول مدرسة موسيقية للأطفال في أذربيجان. بعد ترميمه عام 1987 بدأ يعمل في المبنى فرع متحف الادب الاذربيجاني الوطني. لكن المبنى قد دمر من قبل الأرمن خلال فترة الاحتلال.

لكن بعد تحرير المدينة في 8 نوفمبر عام 2020، أطلقت أذربيجان برنامجا خاصا لإعادة تأهيل الآثار التاريخية فيها ويشمل ترميم هذا المبنى أيضا.

ولدت الشاعرة خورشيد بانو ناتاوان بنت مهديقولو خان أحد امراء إمارة قره باغ في شوشا في 15 أغسطس عام 1832.

بدأت تقرض الاشعار في خمسينيات القرن التاسع عشر. اشتهرت بين الشعب كشاعرة وصاحبة اعمال الخير.

توفيت في 1 أكتوبر عام 1897 في مدينة شوشا ودفنت في جوار مقابر افراد عائلتها في مقبرة "عمارة" في آغدام.