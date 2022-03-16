محطة قراداغ للطاقة الشمسية توفر 110 مليون متر مكعب من الغاز

باكو، 16 مارس (أذرتاج)

ستسمح محطة قراداغ للطاقة الشمسية لأذربيجان بتوفير 110 مليون متر مكعب من الغاز.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف أمس.

أضاف الوزير: "ستساهم المحطة في التخلص عن 200 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. مع تشغيل هذه المحطة سيصل حجم انتاج الطاقة الكهربائية السنوي في أذربيجان الى 3 مليارات كيلواط ساعي على حساب مصادر الطاقة المتجددة.