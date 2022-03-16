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    محطة قراداغ للطاقة الشمسية توفر 110 مليون متر مكعب من الغاز

    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]

    باكو، 16 مارس (أذرتاج)

    ستسمح محطة قراداغ للطاقة الشمسية لأذربيجان بتوفير 110 مليون متر مكعب من الغاز.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف أمس.

    أضاف الوزير: "ستساهم المحطة في التخلص عن 200 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. مع تشغيل هذه المحطة سيصل حجم انتاج الطاقة الكهربائية السنوي في أذربيجان الى 3 مليارات كيلواط ساعي على حساب مصادر الطاقة المتجددة.

    AZERTAG.AZ :محطة قراداغ للطاقة الشمسية توفر 110 مليون متر مكعب من الغاز
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