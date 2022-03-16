محطة قراداغ للطاقة الشمسية توفر 110 مليون متر مكعب من الغاز
AzerTAg.az
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
باكو، 16 مارس (أذرتاج)
ستسمح محطة قراداغ للطاقة الشمسية لأذربيجان بتوفير 110 مليون متر مكعب من الغاز.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف أمس.
أضاف الوزير: "ستساهم المحطة في التخلص عن 200 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا. مع تشغيل هذه المحطة سيصل حجم انتاج الطاقة الكهربائية السنوي في أذربيجان الى 3 مليارات كيلواط ساعي على حساب مصادر الطاقة المتجددة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٥٩]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:١٥]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٢]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٣٥]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:١٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٦]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥٢]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٩]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٥١]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٣٨]
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٤٦]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٥٢]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٩]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٩]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥٧]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٧]
١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٦]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
١٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك