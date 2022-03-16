باكو، 16 مارس، (أذرتاج) التقى نائب وزير التعليم الاذربيجاني مختار محمدوف مع السفير الهندي لدى أذربيجان بافيتلونغ فانلالفافنا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان والهند في مجال التعليم وآفاق التعاون.

AZERTAG.AZ : بحث آفاق العلاقات بين أذربيجان والهند في مجال التعليم

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