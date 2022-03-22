استمرار قبول الوثائق لمنحة دراسية كازاخستانية

باكو، 22 مارس (أذرتاج)

أعلنت وزارة العلم والتعليم لكازاخستان منحة دراسية لمواطني أذربيجان للسنة الدراسية 2023-2022.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تنفذ بناء على المعاهدة الموقعة بين الهيأتين لكلا البلدين في 3 ابريل عام 2017. يسمح البرنامج لمواطني كلا البلدين بفرصة الدراسة في مستوى الباكالوريوس والماجيستر في جامعاتهما.

آخر موعد لتقديم الطلب للمنحة 30 ابريل. يمكن التعرف على تفاصيل البرنامج في موقع وزارة التعليم الأذربيجانية على شبكة الانترنت.