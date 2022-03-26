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    ثقافة


    أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة

    ٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]

    باكو، 26 مارس (أذرتاج)

    التقى وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني فريد غايبوف في باريس مع نائب المدير العام لمنظمة اليونسكو في الشئون الإنسانية وعلوم الاجتماع غابريلا راموس.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة وأجرا تبادل الآراء حول سبل توسيعه.

    وحضر وزير الرياضة الاذربيجاني المؤتمر السياسي الرفيع المستوى تحت عنوان "الشباب كباحثين في مجال كوفيد 19"، ذلك تلبية لدعوة غابريلا راموس.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة
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    أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة أذربيجان واليونسكو تناقشان آفاق التعاون في مجال الشباب والرياضة