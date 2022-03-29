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    ثقافة


    وزير الثقافة يستقبل المواطنين من سكان محافظتي خاتشماز وشابران

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    يستقبل وزير الثقافة أنار كريموف 15 ابريل الساعة 10.00 لدى مبنى متحف خاتشماز للآثار التاريخية والدراسة الإقليمية بمدينة خاتشماز المواطنين من سكان محافظتي خاتشماز وشابران وذلك تنفيا لجدول استقبال المواطنين في الأقاليم ولتوجيه رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    قالت الوزارة في بيان إن إجراءات تسجيل مواطنين تستمر الى 12 ابريل ويمكن للمواطنين أن يسجلوا مشاركتهم في الاستقبال مسبقا عن طريق مراجعة كتابية او شفوية وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وكذلك حسابات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

    AZERTAG.AZ :وزير الثقافة يستقبل المواطنين من سكان محافظتي خاتشماز وشابران
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