افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد باكو – صور
AzerTAg.az
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
باكو، 29 مارس، أذرتاج
افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد تيمور زينالوف التذكاري المنقوش عليه صوره أمام بيت كان يسكن فيه في العاصمة باكو.
وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد زينالوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع العاصمة والمناطق المجاورة.
وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد زينالوف واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور أمام سبيل المياه.
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