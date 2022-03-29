  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد باكو – صور

    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]

    باكو، 29 مارس، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد تيمور زينالوف التذكاري المنقوش عليه صوره أمام بيت كان يسكن فيه في العاصمة باكو.

    وحضر حفل الافتتاح افراد عائلة الشهيد زينالوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع العاصمة والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد زينالوف واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور أمام سبيل المياه.

    AZERTAG.AZ :افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد باكو – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
    الأكاديمي مروان سوداح يكتب عن العلاقات بين الجامعات الأردنية والاذربيجانية
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    متحف الادب الاذربيجاني يعلن قبول أبحاث للمؤتمر الدولي المكرس للشاعرة الأذربيجانية خورشد بانو ناتاوان
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]
    استمرار قبول الوثائق لمنحة دراسية كازاخستانية
    ١٨.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٨]
     بقايا الحيوانات القديمة المتحجرة في أبشيرون
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد باكو – صور