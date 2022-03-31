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    بدء فعاليات جلسة طارئة للمجلس الدائم لوزراء الثقافة لمنظمة الثقافة التركية توركصوي في تركيا

    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]

    بورصة، 31 مارس، أذرتاج

    انطلقت فعاليات الجلسة الطارئة للمجلس الدائم لمنظمة الثقافة التركية توركصوي 31 مارس في مدينة بورصة التركية.

    وتنظر الجلسة الطارئة التي يشارك فيها وفد أذربيجان المترأس من جانب وزير الثقافة أنار كريموف في المسائل الجارية والتنظيمية بجانب الاستماع الى تقرير سنوي لفعاليات المنظمة خلال الفترة الماضية.

    واهم المسائل المدرجة في جدول أعمال الجلسة انتخاب مدينة شوشا عاصمة الثقافة للعالم التركي لعام 2023م.

     

    AZERTAG.AZ :بدء فعاليات جلسة طارئة للمجلس الدائم لوزراء الثقافة لمنظمة الثقافة التركية توركصوي في تركيا
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    بدء فعاليات جلسة طارئة للمجلس الدائم لوزراء الثقافة لمنظمة الثقافة التركية توركصوي في تركيا بدء فعاليات جلسة طارئة للمجلس الدائم لوزراء الثقافة لمنظمة الثقافة التركية توركصوي في تركيا بدء فعاليات جلسة طارئة للمجلس الدائم لوزراء الثقافة لمنظمة الثقافة التركية توركصوي في تركيا