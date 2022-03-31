بورصة، 31 مارس، أذرتاج اختيرت مدينة شوشا عاصمة ثقافة العالم التركي لعام 2023م. واتخذ قرار بهذا الصدد في الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم في مدينة بورصة التركية للمجلس الدائم لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء لدى منظمة الثقافة التركية الدولية توركصوي.

AZERTAG.AZ : اختيار مدينة شوشا "عاصمة ثقافة العالم التركي"

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