أنواع الشعر الشعبي
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
يعد فن الشعر الشعبي فنًّا توافقيا؛ حيث أن الشاعر الشعبي ينظم هذا الشعر ويلحنه ويعزفه على الربابة ويرقص عليه أيضا، لذلك فإن هذا الفن مهنة متداخلة تتطلب درجة عالية من المهارة. ولكن يندر ان تجتمع لدى شاعر شعبي واحد عناصر الموسيقى والشعر والرقص والمسرح في آن واحد. وهناك العديد من الشعراء الشعبيين الذين اكتسبوا شهرة بوصفهم "شعراء شعبيين مؤديين". وقد لعب هؤلاء الشعراء دورا مهما في بقاء وتطور فن الشعر الشعبي. ويُعرف الشعراء الذين ينظمون هذا النوع من الشعر باسم "شعراء الربابة".
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