باكو، 2 أبريل، أذرتاج جرى اليوم في حرم جامعة أدا في باكو حفل وضع حجر الأساس لجامعة إيطالية أذربيجانية. وحضر حفل وضع حجر الأساس وزراء الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف الطاقة برويز شاهبازوف والتعليم أمين امر الله يف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو.

AZERTAG.AZ : وضع حجر الأساس لجامعة إيطالية أذربيجانية في باكو

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