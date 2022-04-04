صحيفة "الشرق الأوسط" تكتب: فنان من أذربيجان يدخل الفن الإسلامي لعالم "الميتافيرس"

باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقالا للكاتبة الصحفية الشهيرة عبير مشخص تحت عنوان "فنان من أذربيجان يدخل الفن الإسلامي لعالم "الميتافيرس". قالت الصحيفة ان الفنان الاذربيجاني له طريقته الخاصة في الإبداع ومزج التراث بآخر صيحات الفن الرقمي. وهو مثل بلده في الفعاليات الدولية الكثيرة منها بينالي البندقية عام 2019. قدم اعمالا يمكن وصفها بالمذهلة او بـ"الثورية". قدم ترجمة الواقع الافتراضي لفن المنمنمات العتيق وقدمها على شكل اعمال بصرية متحركة. تكتب الصحيفة أيضا ان " فن مامادوف يعرج من المنمنمات إلى السجاد العتيق وإلى نقوشه وألوانه المميزة، وهنا أيضاً يصطحب تصاميم السجاد المعروفة في بلده أذربيجان إلى العالم الرقمي، ويعرضها في "آرت دبي" من خلال غاليري "غازيل أي أو" (GAZELL.iO)، ويسحر جمهور المعرض بقطع سجاد تتحرك وتتضافر ألوانها وتتماوج زخارفها على الشاشات.

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