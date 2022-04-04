  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    متحف الادب الاذربيجاني يواصل قبول أبحاث للمؤتمر الدولي المكرس للشاعرة الأذربيجانية خورشد بانو ناتاوان

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

    يواصل قبول المقالات والأبحاث في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيستضيفه متحف الادب الاذربيجاني الوطني الحامل اسم نظامي كنجوي لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم في موضوع "الأميرة ناتاوان وكفاح ادبي ثقافي للمرأة الأذربيجانية".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحف ان آخر موعد لقبول المقالات 15 ابريل.

    يشمل المؤتمر مواضيع "بيئة خورشد بانو ناتاوان وحياتها وارثها الادبي الثقافي" و"تقاليد متعلقة بمجالس الغناء والادب في أذربيجان والشرقين الأوسط والادنى" و"الإرث الادبي الثقافي لقره باغ كديوان ثقافي للاحداث التاريخية الاجتماعية السياسية في المنطقة وحول أذربيجان" وكتب "قراباغنامه" التاريخية وحقائق قراباغ في الآثار الأدبية" و"البيئة الأدبية الثقافية للشرقين الأدنى والاوسط ومكانة المرأة المبدعة والاجتماعية في الاحداث التاريخية السياسية" و"إمارات أذربيجان في سياق قيم الدولة الوطنية وإمارة قراباغ".

    يمكن التعرف على متطلبات وشروط حول المقالات في موقع متحف الادب.

    يذكر ان المؤتمر العلمي الدولي المكرس لليوبيل الـ 190 عام للشاعرة خورشدبانو ناتاوان سينظم في 14 يونيو.

    AZERTAG.AZ :متحف الادب الاذربيجاني يواصل قبول أبحاث للمؤتمر الدولي المكرس للشاعرة الأذربيجانية خورشد بانو ناتاوان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
    وضع حجر الأساس لجامعة إيطالية أذربيجانية في باكو
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٣]
    أنواع الشعر الشعبي
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد باكو – صور
    ٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
    الأكاديمي مروان سوداح يكتب عن العلاقات بين الجامعات الأردنية والاذربيجانية
    متحف الادب الاذربيجاني يواصل قبول أبحاث للمؤتمر الدولي المكرس للشاعرة الأذربيجانية خورشد بانو ناتاوان