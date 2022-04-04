متحف الادب الاذربيجاني يواصل قبول أبحاث للمؤتمر الدولي المكرس للشاعرة الأذربيجانية خورشد بانو ناتاوان

باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

يواصل قبول المقالات والأبحاث في المؤتمر العلمي الدولي الذي سيستضيفه متحف الادب الاذربيجاني الوطني الحامل اسم نظامي كنجوي لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم في موضوع "الأميرة ناتاوان وكفاح ادبي ثقافي للمرأة الأذربيجانية".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحف ان آخر موعد لقبول المقالات 15 ابريل.

يشمل المؤتمر مواضيع "بيئة خورشد بانو ناتاوان وحياتها وارثها الادبي الثقافي" و"تقاليد متعلقة بمجالس الغناء والادب في أذربيجان والشرقين الأوسط والادنى" و"الإرث الادبي الثقافي لقره باغ كديوان ثقافي للاحداث التاريخية الاجتماعية السياسية في المنطقة وحول أذربيجان" وكتب "قراباغنامه" التاريخية وحقائق قراباغ في الآثار الأدبية" و"البيئة الأدبية الثقافية للشرقين الأدنى والاوسط ومكانة المرأة المبدعة والاجتماعية في الاحداث التاريخية السياسية" و"إمارات أذربيجان في سياق قيم الدولة الوطنية وإمارة قراباغ".

يمكن التعرف على متطلبات وشروط حول المقالات في موقع متحف الادب.

يذكر ان المؤتمر العلمي الدولي المكرس لليوبيل الـ 190 عام للشاعرة خورشدبانو ناتاوان سينظم في 14 يونيو.