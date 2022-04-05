إطلاق "أربعة فصول شوشا" مسابقة دولية للتصوير

باكو، 5 أبريل، أذرتاج

قالت نرجيس عبد الله يفا مديرة قسم المتحف والمعارض بوزارة الثقافة في مؤتمر صحفي عقدته تكريسا لعرض مسابقة دولية للتصوير باسم "أربعة فصول شوشا" لدى متحف الفنون الجميلة الوطني الأذربيجاني 5 ابريل اليوم إن مسابقة التصوير الدولية يخطط اشراك مصورين أجانب ذائعي الصيت ومنسق المشروع أنجيلو بوجاريلي الإيطالي والغرض عرض ثقافة شوشا الغنية وهندستها المعمارية القديمة على العالم من خلال صور مصورين مرموقين.

وأوضحت أن المشروع يتضمن تنظيم زيارات لمصورين محليين وأجانب لمدينة شوشا خلال فصول الشتاء والربيع والصيف والخريف من عام 2022م الجاري من اجل تصويرهم صور شوشا في كل فصل لتنظيم معرض مؤلف من تلك الصور.