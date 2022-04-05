أذربيجان تعرض بيانها الوطني في الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لليونسكو أذربيجان تدعو المنظمة لتسريع ردها على اقتراحاتها

باكو، 5 ابريل (اذرتاج)

يواصل المجلس التنفيذي لليونسكو اعمال دورته الـ214.

أفادت وكالة أذرتاج ان المندوب الاذربيجاني الدائم لدى المنظمة إلمان عبد اللايف عرض البيان الوطني لجمهورية أذربيجان التي انتخبت عضوا في المجلس التنفيذي وهو الهيأة المهمة لدى اليونسكو.

أعرب المندوب الاذربيجاني عن قلقه من تردي الأوضاع الإنسانية.

قال ان الأراضي الأذربيجانية التي استمرت أرمينيا في احتلالها خلال حوالي 30 عاما تعرضت لأعمال التخريب والدمار والنهب الهائلة. وانتهكت أرمينيا بشكل سافر القانون الدولي بشأن حماية التراث الثقافي خلال النزاع المسلح وارتكبت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

أضاف المندوب الاذربيجاني ان القوات المسلحة لارمينيا قامت بتهريب أجراس وصلبان وصور الفريسكو والمخطوطات القديمة من دير خوداونك (القرن الثالث عشر)، كذلك القطع التاريخية الثقافية من معاقل الانسان القديم في كهوف آزيخ وحصن "شاه بولاق"، عند التراجع عن الأراضي الأذربيجانية التي احتلتها.

كما نهب الأرمن 160 سجاد ثمين من متحف شوشا للسجاجيد وعرضوا 71 منها في متحف في العاصمة الارمينية يرفان. وكل هذه الوقائع وجدت عكسها في التقارير الوطنية والتطوعية التي قدمها بلدنا الى لجنة البروتكول الثاني. ان الألغام المزروعة والمتفجرات الأخرى التي تركتها أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية تشكل تهديدا كبيرا للتراث الثقافي الموجود في تلك الأراضي وتمنع من اعمال إعادة التأهيل والإعمار وتؤخر عودة المواطنين المدنيين اليها.

تحدث المندوب الاذربيجاني أيضا عن ضحايا الألغام الأرضية الارمينية من المدنيين مشيرا الى مقتل الصحفيين سراج ابيشوف ومحرم ابراهيموف في محافظة كلبجار الأذربيجانية في 4 يونيو عام 2021 نتيجة انفجار احدى هذه الألغام.

وقال ان أذربيجان تعتزم لصون والحفاظ على كل المعالم الثقافية والدينية على اختلاف أصولها، الموجودة في الأراضي المحررة واقدمت على مرحلة إعادة الإعمار والتأهيل. تواصل أذربيجان تعاونها مع المجتمع الدولي، كذلك الكيانات الأممية المتخصصة ومؤسساتها في مساعي إعادة الاعمار والبناء في تلك الأراضي المحررة من الاحتلال. وتتطلع أذربيجان الى مساهمة اليونسكو في هذا العمل.

أذربيجان حريصة على استضافة بعثة فنية مستقلة وغير منحازة من اليونسكو لتقييم حالة الثروات الثقافية في البلد. وبلدنا مستعد دون تأخير لمواصلة هذا العمل ويأمل في ان لا يكون هنا أي مانع بسبب أي شروط إضافية. في هذا السياق، يجب على المنظمة ان تسرع تقديم ردها على الاقتراحات التي تقدمت بها أذربيجان في 19 أغسطس عام 2021، على حد قول المندوب الاذربيجاني. وأشار الى ضرورة استجابة مثل هذه البعثة من اليونسكو لسيادة أذربيجان ووحدة أراضيها بالكامل بصفتها دولة مضيفة.

هنا ضرورة عاجلة لقيام اليونسكو بتقييم حالة التراث الثقافي الاذربيجاني الموجود في أرمينيا، بالتزامن مع ارسال بعثة لها الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.