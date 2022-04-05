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    معهد الاستشراق يحيي ذكرى 120 عام لناظم حكمت بندوة علمية

    ٠٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 5 أبريل (أذرتاج)

    أقيمت في معهد الاستشراق الحامل اسم الأكاديمي ضيا بنيادوف لدى الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم ندوة علمية مكرسة لذكرى مرور 120 عام على ميلاد الشاعر التركي الشهير ناظم حكمت.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاكاديمية ان الأكاديمية جوهر بخشعلييفا المديرة العامة لمعهد الاستشراق والقائمة بأعمال نائبة رئيس الاكاديمية الوطنية الأذربيجانية للعلوم استهلت الندوة بكلمة تحدثت فيها عن مكانة الشاعر والروائي البارز ناظم حكمت في خدمة القيم البشرية العامة. قالت الأستاذة بخشعلييفا ان ناظم حكمت دخل في الشعر التركي تقاليد جديدة شكلا وموضوعا وهو يعتبر مؤسس الشعر الحر في الادب التركي، وتمتاز اشعاره بمزاياها الفنية الجمالية. اضافت ان ناظم حكمت كان في اتصال وثيق مع شعراء أذربيجان وزار جمهوريتنا مرارا وصدرت مؤلفاته في أذربيجان. كذلك أصدر معهد الاستشراق كتبا واطروحة علمية عن ابداع ناظم حكمت.

    كذلك سلطت سرية كوندوغدو مدير قسم اللغة التركية وآدابها لدى المعهد في بحثها تحت عنوان "إحياء ناظم حكمت في الذكرى الـ120 لميلاده" الضوء على حياة وابداع الشاعر. قالت ان الشاعر التركي خلف آثارا في التاريخ الادبي في عمره ولم يتراجع عن كفاحه رغم الصعوبات في حياته.

    ثم استمع الحضور الى أبحاث أخرى للدكتور رشيد قولييف وبارات عثمانوفا وآرزو داداشوفا في موضوع ابداع ناظم حكمت.

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