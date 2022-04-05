باكو، 5 أبريل، أذرتاج دشن سبيل مياه الشرب بالمدرسة المتوسطة رقم 93 بالعاصمة باكو إجلالا لذكرى شهداء الوطن الغالي.

AZERTAG.AZ : تدشين سبيل مياه الشرب بمدرسة باكو إجلالا لذكرى شهداء الوطن الغالي

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