تدشين سبيل مياه الشرب بمدرسة باكو إجلالا لذكرى شهداء الوطن الغالي
AzerTAg.az
٠٥.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
باكو، 5 أبريل، أذرتاج
دشن سبيل مياه الشرب بالمدرسة المتوسطة رقم 93 بالعاصمة باكو إجلالا لذكرى شهداء الوطن الغالي.
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