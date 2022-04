علماء من جامعة باكو يبتكرون "مولد النانو" لتسخير الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية

باكو، 6 أبريل (أذرتاج)

ابتكر العلماء اورخان كولاحمدوف وجيسيوك كيم ومصطفى مرادوف العاملون في المختبر العلمي لأبحاث النانو لدى جامعة باكو الحكومية نظام توليد الطاقة الكهربائية من الرياح عبر "تأثير توليد كهرباء الاحتكاك" triboelectric effect على أساس تقنية "سكوتش يوك" Scotch Yoke.

نشر مقال تحت عنوان The wind-driven Scotch yoke-based triboelectrik system for energy harvesting في مجلة International Journal of Energy Research الدولية المحكمة (5.164 نقطة).

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جامعة باكو الحكومية ان العلماء حددوا تأثير خفة وسرعة الرياح على انتاج الطاقة بمولد النانو هذا. كذلك أعدوا عدة نماذج على شكل اوريغامي مستخدمين مواد النيلون والبوليسيلوكسان ودرسوا تاثير مثل هذه المواد والهياكل على نشاط مولد النانو المبني على كهرباء الاحتكاك.

