علماء صنعوا زهور تضيء كلمبة

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج).

اخترع فريق من علماء جامعة ماساتشوستس التكنولوجية كاشفات كيمائية من السليسيوم والبوليمرات العضوية تسبب في الإضاءة اثناء العملية الكيماوية بعد حقنها في أنسجة الأوراق والأعلاف. نتيجة لذلك، حصل العلماء على ضوء لا ينطفئ خلال 3.5 ساعة.

يريد العلماء زيادة مدة وقوة الإضاءة بإدخال تحديثات تقنياتهم. يقول الخبراء ان هذا الاختراع سيسمح بتقليل حجم استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل الناس بنسبة 20 في المائة.