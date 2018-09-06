منظمة ICANN: قد يصعب الدخول في الإنترنت عالميا في 11اكتوبر

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

حذرت منظمة ICANN المختصة بتوزيع وإدارة عناوين الأي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا في جميع أنحاء العالم من صعوبة الدخول في مواقع الإنترنت في 11 أكتوبر.

وجاء في موقع المنظمة الرسمي على شبكة الإنترنت ان المنظمة تستعد لتغيير مفاتيح التشفير التي تساعد على حماية نظام أسماء النطاقات على الإنترنت (DNS). أوضحت المنظمة في بيان نشرته كل ما يجب على المستخدم معرفته لما يتوقعوه في هذه الحالة.

وأضافت أنه قد يواجه بعض مستخدمي الإنترنت صعوبة في فتح بعض صفحات الإنترنت في مرحلة ما خلال 48 ساعة من استبدال المفتاح وسيبدأ المستخدم برؤية فشل تحليل الاسم عادة server failure (فشل الخادم) أو servfaıl.

يذكر ان مفاتيح التشفير ظهرت عام 2010 وتستخدم في نظام DNSSEC. وكان من المخطط تغيير المفاتيح كل خمس سنوات، لكن تم تأجيلها في عام 2015 بسبب عدم استعداد مقدمي الخدمة (بروفايدر).