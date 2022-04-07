معرض "الملا نصر الدين 116" في المكتبة العلمية المركزية

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

نظمت المكتبة العلمية المركزية معرضا تقليديا تكريما للذكرى السنوية الـ116 لبدء صدور المجلة "الملا نصر الدين" أول جريدة ساخرة مصورة في أذربيجان برئاسة الكاتب الروائي الصحفي الشخصية العامة البارز الفذ المرموق جليل محمد قولوزاده.

وتعرض فيه طبعات وإصدارات مختلفة للمجلة التي صدرت أول مرة في 7 أبريل عام 1906م في تبيليسي ثم في تبريز عام 1921م وفي باكو فترة 1922-1931م.