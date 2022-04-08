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    ثقافة


    فن الشعر الشعبي الاذربيجاني

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٦]

    باكو، 8 أبريل، (أذرتاج)

    يدخل الابداع الموسيقي للشعراء الشعبيين ضمن التقاليد الشفوية للموسيقى الأذربيجانية. وقد أدرج فن الشعر الشعبي الاذربيجاني ضمن "القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية" من قبل اليونسكو عام 2009م. وتظهر جذور الشعر الشعبي في الأدب الشعبي الشفهي وفي نماذج الابداع الشعبي، ويمتد هذا التاريخ الى العديد من القرون السابقة. وكان يُطلق على الشعر الشعبي في فترات مختلفة "أوزان، ويانشق ووارساق". وترجع كلمة الشاعر الشعبي "عاشق - AŞIQ" الى القرنين الحادي والثاني عشر الميلاديين. ويربط الباحثون كلمة "AŞIQ" بكلمة عشق أو العاشق باللغة العربية أو بكلمة "İŞIQ" أي "نور" باللغة التركية.

    وقد صار فن الشعر الشعبي فنا مميزا ينتقل من جيل لجيل شفهيا من خلال كبار الشعراء الشعبيين الى مريديهم. ومن كبار الشعراء الشعبيين الأذربيجانيين التي ظلت أعمالهم تُلحّن حتى يومنا هذا؛ الشاعر الشعبي ديريلي قورباني (في القرن السادس عشر)، والشاعر الشعبي صاي عاشق وعباس توفارقولي (في القرن السابع عشر)، والشاعر الشعبي خستا قاسم (في القرن الثامن عشر)، وكل من الشعراء الشعبيين عاشق علي، وعاشق أليسجار، ومللا جمعة (في القرن التاسع عشر)، وآخرين.

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