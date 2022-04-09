باكو، 9 أبريل، أذرتاج زار وزير السياحة الإسرائيلي الرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة الإسرائيلية الأذربيجانية يؤئل رازفوزوف متحف السجاد القومي الأذربيجاني الفريد من نوعه في كورنيش باكو. وتفقد الوزير الإسرائيلي مقتنيات المتحف وأحيط علما بنماذج معروضة فيه.

AZERTAG.AZ : وزير السياحة الإسرائيلي يزور متحف السجاد الفريد من نوعه

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