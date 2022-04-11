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    علم وتعليم


    جامعة خزر في أذربيجان تنظم المؤتمر الآسيوي الدولي الثاني للقهوة والشاي

    ١١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج)

    سينعقد في فترة ما بين 20-19 مايو في جماعة خزر بباكو المؤتمر الآسيوي الدولي الثاني للقهوة وكاكاو والشاي (CoCoTea Asia 2022).

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة ان المؤتمر سينظم برعاية جامعة خزر وجامعة انهوي الزراعية الصينية. والهدف الرئيسي من المؤتمر هو اجراء مناقشات بحثية في مجالات الكاكاو والقهوة والشاي وتقديم معلومات عن المستجدات العلمية. تشمل المواضيع مجالات البيولوجيا والكيميا والتكنولوجيا وميتابولوميكس والتغذية والصحة ومراقبة الجودة والسلامة.

    ستصدر المقالات المقدمة للمؤتمر في احدى الاعداد الخاصة للمجلة العلمية المحكمة وفي كتاب إلكتروني للمؤتمر.

     

    AZERTAG.AZ :جامعة خزر في أذربيجان تنظم المؤتمر الآسيوي الدولي الثاني للقهوة والشاي
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