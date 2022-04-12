باكو، 12 أبريل، أذرتاج قالت وزارة التعليم في بيان إن الوزير أمين امر الله يف وقع على برنامج التعليم ما قبل المدرسي الذي ينص على إلغاء برنامجي التعليم ما قبل المدرسي الصادرة 1998م و2012م وعلى تكيف معهد التعليم الأذربيجاني بإعداد توصيات أسلوبية ومنهجية على أساس البرنامج الجديد تحت إشراف نائب الوزير فروع الدين قربانوف.

AZERTAG.AZ : وزير التعليم يوقع على برنامج التعليم ما قبل المدرسي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده