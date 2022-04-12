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    عرض أفلام الرسوم المتحركة الأذربيجانية في أوزبكستان

    ١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]

    باكو، 12 أبريل، أذرتاج

    سوف تعرض أفلام الرسوم المتحركة القومية الحديثة والقديمة المدرجة في برنامج "الذكرى السنوية الـ50 للرسوم المتحركة الأذربيجانية" لدى منتدى طشقند الأول الدولي للرسوم المتحركة المخطط تنظيمه فترة 18-22 أبريل لدى العاصمة الأوزبكية.

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