عرض أفلام الرسوم المتحركة الأذربيجانية في أوزبكستان
AzerTAg.az
١٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
باكو، 12 أبريل، أذرتاج
سوف تعرض أفلام الرسوم المتحركة القومية الحديثة والقديمة المدرجة في برنامج "الذكرى السنوية الـ50 للرسوم المتحركة الأذربيجانية" لدى منتدى طشقند الأول الدولي للرسوم المتحركة المخطط تنظيمه فترة 18-22 أبريل لدى العاصمة الأوزبكية.
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