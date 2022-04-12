السجاد الاذربيجاني في أعمال الرسامين الأجانب

باكو، 12 أبريل، (أذرتاج)

كانت تصدر أعداد كبيرة من السجاد ومنتجاته من أذربيجان الى الدول الأجنبية في القرنين الثالث والرابع عشر الميلاديين. ويجسَّد هذا السجاد الذي يجلب الأنظار بتطريزه الرائع وزخارفه الأنيقة في لوحات مشاهير الرسامين الأوربيين.

ويمكن رؤية سجادة "موغان" القراباغية في لوحة "السيدة مريم العذراء مع طفلها"، ولوحة "صورة شاب" للفنان الهولندي هانز مملنج (في القرن الخامس عشر الميلادي)، كما يمكن رؤية سجادة "زيفا" في لوحة "القديسة مريم" للفنان الهولندي فان آيك (في القرن الخامس عشر الميلادي)، وكذلك تُجسَّد سجادة غنجة – قازاخ في لوحة "الرسل" للفنان الألماني هانز هولبين (القرن السادس عشر).