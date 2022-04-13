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    علم وتعليم


    وزير التعليم: 97 في المائة من عاملي التعليم مطعمون

    ١٣.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٣٥‎]

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    قال وزير التعليم امين أمر الله يف في تصريح له لصحفيين إن قيود الحجر الصحي بسبب الجائحة مطبقة على المدارس وروضات الأطفال وفقا لمطالب آخر قواعد مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    وأوضح الوزير امر الله يف أن جميع مؤسسات التعليم العام الناشطة في البلد في الوقت الحاضر في الدوام الحضوري وذلك يرجع الى مشاركة فاعلة في عملية التطعيم من جانب عاملي التعليم حيث أن 97 في المائة منهم مطعمون وعدد الإصابة اليومي قلة قليل على نطاق البلد منذ فترة ولا مشكلة خطيرة في مثل هذه الظروف.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم: 97 في المائة من عاملي التعليم مطعمون
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