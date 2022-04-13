وزير التعليم يشارك في حفل تدشين مختبر بلومبيرغ ومتحف لدى جامعة الاقتصاد

باكو، 13 أبريل، أذرتاج

شارك وزير التعليم أمين أمر الله يف 13 ابريل في حفل تدشين مختبر بلومبيرغ ومتحف لدى جامعة الاقتصاد الأذربيجانية.

في بداية الفعاليات زار الوزير امر الله يف برفقة رئيس الجامعة عدالت مرادوف مجمع الشهداء التذكاري.

ثم تفقد الوزير امر الله يف مكتبة الجامعة 7/24 ومركز الاكسترن والمكتبة رقم 1 وغرفة الدرس الهجينة.

وقيل إن مختبرا ماليا أخذ في النشاط لدى جامعة الاقتصاد لأول مرة في البلد يعد من الخدمة المهنية الرئيسية المقترح بها من قبل شركة بلومبيرغ حيث أن المختبر يتضمن 12 محطة برومبيرغ وهي متزامنة مع الوقت الحقيقي في كل سوق على حدة بجانب توفيرها اخبار أخيرة ودراسات عميقة وتحاليل قوية ووسائل التواصل وفرص تنفيذ ذات المستوى العالمي.

ثم تعرف الوزير أمر الله يف على متحف الجامعة.

بعد الجولة التفقدية اجتمع الوزير مع أسرة الجامعة وطلبة ومدرسين شبان.