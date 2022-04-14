صدور كتاب بعنوان "شاعرات مشهورات ثلاث من قاراباغ"

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

أصدر مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني كتابا بعنوان "شاعرات مشهورات ثلاث من قاراباغ" عن حياة وإبداع الشاعرات المشهورات لأذربيجان مثل "ناتوان" بنت مهدي غولو خان، و"فاطمة هانم كريمة" و"عاشق بري" اللواتي نشأن وترعرعن في مدينة "ِشوشا" الأذربيجانية. وذلك مساهمة في "عام شوشا" المعلن في البلاد.

ويتناول الكتاب المصمم بمهارة البيئة الأدبية لمدينة "شوشا" في القرن التاسع عشر، وحياة الشاعرة "ناتوان" بنت مهدي غولو خان، و"فاطمة هانم كريمة" و"عاشق بري" اللواتي نشأن في هذه البيئة، وتركن بشخصياتهن وأعمالهن آثارا عميقة في الشعر الكلاسيكي الأذربيجاني. ويصور الكتاب أحياء وشوارع "شوشا" القديمة، والآثار الدينية والتاريخية والثقافية، وأمسيات الشعر والمُقام مع اللوحات والرسوم التوضيحية الأصلية.

ألف الكتاب الاختصاصي في علم الأدب، والدكتور في العلوم اللغوية "ولاية غولييف"، وحررته السيدة "إرادة موسالي".