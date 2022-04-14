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    علم وتعليم


    وزير التعليم يلتقي بالسفير الأمريكي

    ١٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:١٣]

    باكو، 14 أبريل، أذرتاج

    التقى وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمر الله يف 13 أبريل بسفير الولايات المتحدة الأمريكية اورل ليتزنبرغر.

    قالت الوزارة في بيان إن الطرفين بحث في اللقاء الوضع الراهن وآفاق للتعاون في مجال التعليم بين البلدين.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير التعليم يلتقي بالسفير الأمريكي
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