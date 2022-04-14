باكو، 14 أبريل، أذرتاج التقى وزير التعليم الأذربيجاني أمين أمر الله يف 13 أبريل بسفير الولايات المتحدة الأمريكية اورل ليتزنبرغر. قالت الوزارة في بيان إن الطرفين بحث في اللقاء الوضع الراهن وآفاق للتعاون في مجال التعليم بين البلدين.

AZERTAG.AZ : وزير التعليم يلتقي بالسفير الأمريكي

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