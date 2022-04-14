تلال دوبندي القديمة تتحدث عن تاريخه

باكو، 14 أبريل (أذرتاج)

ارض آبشرون غنية بأماكن أثرية تعكس المراحل المختلفة لتأريخ الشعب الأذربيجاني. يعود تأريخ هذه الآثار الى ازمنة مختلفة. تكسب مقابر العصر البرونزي اهتماما خاصا. ان هذه الاثار التي يتم العثور عليها في كل اراضي ابشرون بالكاد تركزت اساسا في شمال وشمال شرقي شبه الجزيرة. لقد درست عدد من المقابر الموجودة حول قرية توركان ومحطة دوبندي الى درجة ما. اليكم صور بعض المقابر (التلال) الموجودة حول محطة دوبندي. تم الكشف عن مجموعة هذه التلال الحجرية والرملية في الثمانينات. درست المقابر واكتشف ان تاريخها يرجع الى الالفيتين الثانية او الثالثة قبل الميلاد. ادرجت هذه التلال على قائمة الاماكن الأثرية لأذربيجان. وتوجد قربها تلال (المقابر) بهذا النوع تحتاج الى الدراسة. تقع المقبرة على بعد ٨٠٠ متر شمال شرقي من محطة السكة الحديدية دوبندي. درست عام ١٩٨٧. عرض الرصيف الاسطواني الشكل الحجري والرملي ٥.١٠ امتار. ان الحلقة التي شيدت بالبقايا الرملية والحجرية مؤلفة من صفين من الطبقات الحجرية. تقع في مركزه جبانة عميقة مؤلفة من ٤ طبقات هائلة. نتيجة الحفريات تم العثور على الصحون الفخارية، والزخارف بشكل التمائم، والقطع الأثرية الاخرى. يعزى تاريخ التل الى الالفية الثانية قبل الميلاد.

التل عبارة عن الحلقة التي نشأت برص عدة طبقات حجرية. تقع مقبرة وحيدة في المركز. درس التل عام ١٩٨٨. القطع الأثرية المختلفة الموجودة هنا (الاوان الفخارية، البرونزية) شبيهة بآثار ثقافة مايكوب.

نشهد طريقة الدفن المزدوج في هذا التل. هذا بشكل حلقتين عرض كل منهما ٥ أمتار، شكلتهما الطبقات الحجرية المرصوصة بشكل 8. توجد مقبرة في مركز كل حلقتين. التل الحجري. يتلخص من حلقة عرضها ٥ أمتار، شيد بالطبقات الحجرية التي توجد في مركزها مقبرة. يقع هذا التل الى جانب تل آخر بشكل 8.

المحجر القديم. كانت تستخرج احجارا للتلال في مثل هذه المحاجر. كانت تقلع الاحجار المستطيلة عن طريق ضرب الصخور. ثم كانوا ينقرون هذه الاحجار الى درجة ما ويستخدمونها في الانشاء. يمكن العثور على مثل هذه المحاجر البسيطة قرب التلال مباشرة، وكذلك على بعد عدة أمتار منها.