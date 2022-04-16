باكو، 16 أبريل (أذرتاج) نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر الكور في أراضي قرى آشاغي سورا وبالاجا سورا وبيرابا وجنكن بمحافظة تفطشالا، اكتشفت مدافن الجرة في الوادي الجاف. أفادت وكالة أذرتاج ان علماء الآثار من معهد الأثنوجرافيا والأنثروبولوجيا والآثار يجرون ابحاثا ميدانية.

AZERTAG.AZ : علماء الآثار يدرسون مدافن الجرة المكتشفة حديثا في تفطشالا

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