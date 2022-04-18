باكو، 18 أبريل (أذرتاج) قامت نائبة رئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع إيكوموس لدى منظمة اليونسكو زينب جول أونال بزيارة مدينة اغدام في 17 ابريل، ذلك برفقة رئيس جهاز صون التراث الثقافي وتطويره وإعادة ترميمه لدى وزارة الثقافة الأذربيجانية آزاد جعفرلي والوفد المرافق له. تفقد الضيوف مجمع "عمارة" التاريخي لامراء قره باغ ومقابر الشهداء ومباني مسرح الدراما ومسجد الجامع ومتحف الخبز وبيت الشطرنج وحصن شاه بولاق ومسجد قديم في قرية قياسلي. تعرضت كل تلك المباني الثقافية والقديمة للدمار والتخريب خلال أيام الاحتلال الأرميني.

AZERTAG.AZ : نائبة رئيس "إيكوموس" تزور مدينة أغدام

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