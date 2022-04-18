باكو، 18 أبريل، أذرتاج نظم متحف السجاد الأذربيجاني محاضرة تالية باسم "من اللون الى عالم النقوش" تكريسا لفعاليات الفنان الشعبي محمد حسين حسينوف. وتحدث الفنان خلال المحاضرة عن معارفه وتجاربه ورد على أسئلة مشاركين.

AZERTAG.AZ : محاضرة تالية لدى متحف السجاد – من اللون الى عالم النقوش

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