باكو، 19 أبريل (أذرتاج) أقيم في مدينة تومين الروسية معرض الرسم المكرس للعالم الجيولوجي الاذربيجاني والروسي الشهير الذي اكتشف النفط والغاز في سيبيريا. أفادت وكالة أذرتاج ان معرض "الذهب الأسود" تعرض أكثر من 100 لوحة رسم للأطفال. نظم المعرض برعاية رابطة الشباب الاذربيجانيين في روسيا وصندوق دعم الأطفال والناشئين في تومين. تم تكريم أصحاب أحسن لوحات رسم بشهادات الدبلوم. عرض في حفل الافتتاح فيلم وثائقي عن فرمان سلمانوف.

AZERTAG.AZ : إقامة معرض الرسم تكريسا للعالم الجيولوجي الاذربيجاني الشهير فرمان سلمانوف في تومين بروسيا

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