باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

تأسس متحف الاستقلال الاذربيجاني في 9 يناير عام 1991. يحتوي على مقتنيات تعكس حركة التحرر الوطني للشعب الاذربيجاني. كان عدد المقتنيات 7000 نموذج في السنوات الأولى. والآن يتجاوز عددها 22 ألف عينة. لكن تاريخ انشاء المتحف يرجع الى عام 1919. حيث كان متحف الاستقلال اول متحف حكومي أنشئ في أذربيجان.

يتعرف الزوار مع المعروضات الموجودة في 6 صالات. تعرض فيه لوحات رسم ونحت والخرائط والصور والكتب والعملات وغيرها.

يقع المتحف في مبنى مركز المتاحف.