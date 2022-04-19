 أذربيجان: محافظة جويجول – المقال الخامس والعشرون

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/arabic-2098400 .

أسست محافظة جويجول في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 92ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 6ر64 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 70 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جويجول عن العاصمة باكو 364 كم.

وتتألف المحافظة من 53 منطقة سكنية وهي مدينة جويجول العاصمة وقصبات أق داغ وأشاغي زورن أباد وبهرام باغ ووفيروز أباد وكنجة وحاجي ملك وقيزيل قايا وموروف داغ وقرى أقصو وعاشقلي وبالجيلي وبهرام بيك وبنوفشالي وجومشودلو وشاي كند وشايلي وتشيتشكلي ودامجيلي ودانا يئري ودره لَيَز ودوزولار وعلي مددلي وأزكيلي وجويجه كند وهاجا قايا وخاسا باغ وخاقاني وكرملي وكوشكو وقره بولاق وقيريقلي وقيزيلجه ومحطة قيزيلجه وقوشجي وقوش قره وملا جليلي وناديل وبناهليلار وصاري صو وسركار وصمدلي وشهريار وتولالار وطوبال حسنلي وطوغان آلي واوتش بولاق واوتش تبه ويال قيشلاق ويئني قيزيلجه ويئني زود وزورجيس وزورن أباد.

وكانت المحافظة تسمى عند تأسيسها ناريمانوف الى تبديل تسميتها الى "خانلار" عام 1938م وتغييرها بجويجول عام 2008م.

وكان حجر الأساس لمدينة جويجول وضع من جانب مستوطنين ألمان في 22 أغسطس عام 1819م محل بقايا قرية خانليقلار القديمة باسم "هيلينين دورف".

مناخ جويجول حار معتدل وبارد في الجنوب وجاف في الشتاء وحرارة الطقس المتوسطة 0-10 مئوية تحت الصفر في يناير 10-25 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 250-900 ملم.

أنهار المحافظة تخص بحوض نهر كور واهمها انهار كنجة وقوشقار وكورك شاي بجانب عدد كثير من البحيرات الطبيعية الخلابة ومن أمثالها جويجول ومارال جول وزلي جول وعين جول.

وتحمل زراعة العنب وتربية المواشي مكانا مهما في اقتصاد المحافظة بجانب احتضان جويجول عددا من المؤسسات الصناعية مثل الصناعة التعدينية والإنتاجية ومصنع الخمرة وغيرها.

وجريدة جويجول تسلط الضوء على حياة المحافظة.

مطار كنجة على بعد 12 كم عن مدينة جويجول.

وفي جويجول 30 آثرا تاريخيا ثقافيا ومنها مقابر مفتوحة قديمة وكنيسة "لوتيران" الألمانية المبنية 1854م وجسر ذو قوسين يعود الى القرن السادس عشر وجسر ذو ثلاثة اقواس مبني عام 1896م وجسر اق كوبري العائد الى القرن الثاني عشر و9 آثار ثقافية مشيدة من قبل الألمان في القرن التاسع عشر في مدينة جويجول وقلعة ترجع الى القرن الثاني عشر في قرية زورن أباد وضريح في قرية صاري قايا يعود الى القرن السادس عشر وجسر ذو قوس يعود الى القرن السادس عشر في قرية دوزولار وكنيسة جبرائيل المبنية عام 1674م بقرية شهريار ومعبد الاناهيد مجهول التأريخ في قرية شاي كند وكنيسة مريم المقدسة وكنيسة الألبان القديمة في قرية يئني زود والمعبد الألباني القديم قرب القرية المذكورة وغيرها.