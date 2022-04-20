 أذربيجان: محافظة حاجي قابل

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة حاجي قابل في 24 أبريل عام 1990م على مساحة 60ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 6ر76 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 48 نسمة على كل كم مربع.

وتبعد محافظة جويجول عن العاصمة باكو 113 كم.

وتتألف المحافظة من 31 منطقة سكنية وهي مدينة حاجي قابل العاصمة وقصبات باليقجي وموغان وبادار ونواهي وبئر ساعت وقرى قره صو وأبدوليان وكولاني وتاليش وأت بولاق وقيزيل بورون ونواهي ورنجبر وقوبالي بال اوغلان وبئر ساعت شاي وبرنجي أومودلو وإكينجي أومودلو وقوباليي وتقيلي وبرنجي باشالي وإيكينجي باشالي وشورباجي واقاجانلي وبوروند وآلتلي وأختاجي شروان وبرنجي مينيمان وإيكينجي مينيمان ومينيمان وكردجو.

وأسست المحافظة على أراضي محافظة قاضي محمد 1990م وكانت محافظة قاضي محمد قد أسست 24 يناير 1939م الى إلغائها 4 ديسمبر 1959م ودمجها مع محافظة علي بايراملي. وتقع محافظة حاجي قابل على سهل شروان والساحل الايسر من نهر كور وتحد محافظات أقصو وكوردمير وشاماخي وقوبوستان وأبشرون وصاليان وصابر أباد ومدينة شروان وسهول أراضي المحافظة تحت سطح البحر. وفيها براكين الطين.

مناخ حاجي قابل حار شبه صحراوي معتدل في الصيف وسهوب جافة وحرارة الطقس المتوسطة 2 مئوية في يناير و26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 250-370 ملم.

ويجري نهرا كور وبئر ساعت من حاجي قابل التي تحتضن كذلك بحيرة حاجي قابل.

تشكل الزراعة أساس اقتصاد المحافظة ومجالات زراعة الحبوب والقطن والخضروات ونبات البستان وتربية المواشي متطورة في الغالب.

تسلط جريدة "حاجي قابل" الضوء على حياة المحافظة.

58 كم من خط سكة حديد باكو – تبيليسي و82 كم من طريق الحرير العظيم يمر من خلال المحافظة.

وفي حاجي قابل خانكاه بئر حسين العائد الى الفترة ما بين القرون الحادي عشر والرابع عشر وأعلنت وزارة الثقافة عن كونها محمية منذ عام 2004م.