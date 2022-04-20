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    ثقافة


    آلة التار في الموسيقى الأذربيجانية

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٤]

    باكو، 20 ابريل، (أذرتاج)

    تعد آلة التار "الوتر" إحدى الآلات الوترية الموسيقية القديمة في أذربيجان، وهو من الآلات الأساسية لعزف المقامات. وقد طُوِّرت آلة التار التي كانت ذات خمس أوتار في شكلها الأول على يد عازف التار الأذربيجاني القدير ميرزا (صادق جان) في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. وبذلك تغيرت البنية الأساسية لآلة التار ووصل عدد أوتارها الى عشر أوتار بدلا من خمس. كما بدأ عزف هذه الآلة مستندة على الصدر بدلا من الركبتين. ويحتل كبار عازفي آلة التار في القرن العشرين أمثال: قوربان بريموف، ومنصور منصوروف، وبهرام منصوروف، وحاجي خان ممدوف، وألحسن داداشوف، ورامز قولييف، وآخرين مكانة خاصة في تاريخ الثقافة الموسيقية الأذربيجانية. وقد أدرجت آلة التار ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بمنظمة اليونسكو في ديسمبر / كانون أول 2012م.

     

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