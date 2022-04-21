وكالة الجودة في التعليم تتعاون مع منظمة الاعتماد الندرلاندية

باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

زارت اولكار ستاروفا رئيسة مجلس إدارة وكالة الجودة في التعليم والوفد المرافق لها مدينة لاهاي بمملكة ندرلاند.

أفادت وكالة أذرتاج ان وفد الوكالة الأذربيجانية زار سفارة أذربيجان في ندرلاند وسلم السفير فكرت اخوندوف لاعضاء الوفد كتاب "الحكايات الأذربيجانية" الصادرة باللغة الهولندية.

والهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات بين وكالة الجودة في التعليم ومنظمة الاعتماد الندرلاندي والمشاركة في عملية اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتقييمها والتعاون في المشاريع المنفذة في مجال الجودة في التعليم.