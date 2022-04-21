أذربيجان: محافظة خاتشماز

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

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أسست محافظة خاتشماز في 8 أغسطس عام 1930م على مساحة 06ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 8ر179 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 170 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين محافظة خاتشماز والعاصمة باكو 157 كم.

وتتألف المحافظة من 151 منطقة سكنية وهي مدينتا خاتشماز العاصمة وخودات وقصبات شولار ومقتدر وأشاغي لَكَر وشمال ودالغالي وميشالي وسامور شاي وجونشلي وتوريست وساحيللر وأرزو ويئني حيات وقرى وَلَمير وقراجي وقره قوردلو وحاجي قربان اوبا وجيغاتاي وجول آلان وتشاخماقلي ولامان وقره قاشلي وأبيل ياتاق وقره باغلي وأق شاي وقرغاليق وتشارخي وخانليق اوبا وقالاغان وحاجيلار وعرب وكي مرض وصياد وايلخيجي ويركوج وبادار وأرمود بادار واوتش كون قيشلاق وباي اوبا وحاجي علي بيك وموشكور وكوهنه خاتشماز ومظفر اوبا ومشفق وخاص بولاد اوبا وعزيزلي وكنجلي وبابالي وقيميل قيشلاق وملا برهانلي وتشوخور اوبا وماشي اوبا وميرزا محمد قيشلاق وقاداش اوبا وأقا رحيم اوبا وشيخلار وحاجي عيسى اوبا واوزون اوبا ومجيد اوبا وياتاق اوبا وقيرميزي خوتور وشريف اوبا وباراخوم وتيكانلي اوبا وخزرلي وألكسييفكا وكودكلي واحمد اوبا وحاجي احمد اوبا وقراجالي وحاجي قازما وأشاغي زيد وتشيلدير وأليج قيشلاق وقراجيق وقديم علي قيشلاق وشيخ هابوت ونَرَجان وأق تالا وتشيله كير ومرشد اوبا وصابر اوبا ومنجر اوبا وهولوفلو وقره داغ بودوق وقره باغلي ورحيم اوبا واسطى جالي وقوبو قيراق وجاناخير ومهر علي قيشلاق وبيك قيشلاق ومرسل قيشلاق وسوساي قيشلاق وبردي قران وتشاختشاخلي ومقصود كند وشولار ودَدَلي وبستانجي ونقي اوبا وحاجي عبد الرحيم اوبا وصابر اوبا وكيجيك باراخوم ولَجَت وموروق اوبا وتاغار اوبا ويالاما وزيخور اوبا واوتا اوبا واوكور اوبا ودوز طاهر اوبا ويعقوب اوبا وزوخول اوبا وسليم اوبا وقصار شاي وبالجيق اوبا وشينار تالا ومناف اوبا وأقا شيرين اوبا وقيراقلي وحسن قلعة وأقا وردي اوبا وبالا قصار قيشلاق وبئر قولو اوبا وقوتشاق قازمه وحاجي محمد اوبا ويئني صدور وحبيب كند ونابران وتيل وكوهنه خودات وسيدلر وديكاه اوبا وادريس اوبا وفرض علي اوبا وخوراي وأشاغي اوبا واصلان اوباب ونياز اوبا وبويوك ايلخيجي وكيجيك ايلخيجي وسركارلي وسوخته قلعة قيشلاق وأق يازي بودوق وقره شاي جك وقراجيق زيد وسيدلي كند يري وباليدلي.

وألغيت المحافظة 1963م والحقت أراضيها بمحافظتي قوبا وقوصار الى ان استعيدت عام 1965م. وتحد روسيا في الشمال الغربي وبحر الخزر في الشمال الشرقي.

وتقع خاتشماز في سهول سامور دوجي.

مناخ خاتشماز حار شبه صحراوي معتدل وجاف في الصيف وحرارة الطقس المتوسطة 1-2 مئوية في يناير و23-24 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300-400 ملم.

وانهار خاتشماز سامور وقوصار وقديال شاي وقره شاي وولولة تخص بحوض بحر الخزر. وتجري قناة سامور أبشرون غرب المحافظة. وفيها غابات سهلية كثيرة.

وهي محافظة زراعية في الغالب خاصة مجالاتها الخضراوات والفواكه والحبوب وتربية المواشي وفي خاتشماز مصنع تعليب الأطعمة ومصانع معالجة العنب الأولية ومعمل الخبز ومعمل المنتجات الغذائية وإنتاج العلف ومصنع المكثفات وغيرها.

وفي أراضي خاتشماز أتلال سركر تبه ودكيرمان تبه وجاناخير وخاص بولاد اوبا الجنائزية ومسجد الشيخ يوسف في قرية شيخلار من القرن الخامس عشر وضريحه ومسجد الشاه عباس المدرسي بقرية قره قوردلو من القرن الخامس عشر.

ميناء نياز اباد لعب وما زال دورا مهما منذ القرن السادس عشر في إقامة علاقات مع البلاد المجاورة.

شركة "خاتشماز" لإذاعة التلفزيون والراديو ناشطة منذ 1994م. وتسلط جريدة "دوستلوق" الضوء على حياة المحافظة منذ 1932م واستبدلت تسميتها بخاتشماز منذ عام 1999م.

عمر محطة خاتشماز للسكة الحديدية يزيد عن 100 عام.