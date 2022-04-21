إعادة تأهيل وبناء وإعمار مسجدي الجمعة وقياسلي في أغدام قريبا

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال أزاد جعفرلي رئيس الهيئة العامة لحماية التراث الثقافي وتنميته وإعادة بنائه وإعماره لدى وزارة الثقافة ان أعمال إعادة تأهيل وبناء وإعمار مسجدي الجمعة وقياسلي في أغدام المحررة تنطلق قريبا.

وأضاف جعفرلي في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي الدولي باسم "التراث المعماري الهندسي في قراباغ وزنكزور الشرقية: مشكلات إعادة التأهيل والبناء والإعمار والحماية والاستخدام" ان الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني تحتضن اكثر من 2600 اثر تاريخي ثقافي ومنها 706 اثر مسجل ومنها قلعة شوشا وجسرا خدافرين وديرا كنجة سر وخداونك وضريح قوتلو موسى وكهف أزيخ ابن الـ5ر1 مليون سنة ومنها تمثال عذير حاجييكوف نصب الملا بناه وافق وضريحه وبيت بلبل المتحفي قد لقيت اعمال إعادة التأهيل والإعمار فيما تستمر أعمال إعادة التأهيل والإعمار في مساجد أشاغي جوهر أقا ويوخاري جوهر أقا وساعتلي ونتطلق الأعمال الشبيهة لدى مسجدي الجمعة وقياسلي في أغدام قريبا أيضا. وبالتوازي تنفذ أعمال أثرية لدى أوزرليك تبه وبعد استكمال هذه الأعمال يخطط تنفيذ مشاريع بنية تحتية في الأراضي.