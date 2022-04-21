استكمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

قال شاهن سيد زاده رئيس مجلس إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخي المعماري الهندسي في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي الدولي باسم "التراث المعماري الهندسي في قراباغ وزنكزور الشرقية: مشكلات إعادة التأهيل والبناء والإعمار والحماية والاستخدام" ان أعمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو قد استكملت وسينظم في المستقبل القريب حفل افتتاح القصر.