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    ثقافة


    استكمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    قال شاهن سيد زاده رئيس مجلس إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخي المعماري الهندسي في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي الدولي باسم "التراث المعماري الهندسي في قراباغ وزنكزور الشرقية: مشكلات إعادة التأهيل والبناء والإعمار والحماية والاستخدام" ان أعمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو قد استكملت وسينظم في المستقبل القريب حفل افتتاح القصر.

     

     

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