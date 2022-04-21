استكمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٠]
باكو، 21 أبريل، أذرتاج
قال شاهن سيد زاده رئيس مجلس إدارة محمية "إيتشري شهر" التاريخي المعماري الهندسي في كلمة ألقاها في المؤتمر العلمي الدولي باسم "التراث المعماري الهندسي في قراباغ وزنكزور الشرقية: مشكلات إعادة التأهيل والبناء والإعمار والحماية والاستخدام" ان أعمال إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح قصر خانات باكو قد استكملت وسينظم في المستقبل القريب حفل افتتاح القصر.
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