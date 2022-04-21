باكو تستضيف اليوم العالمي لموسيقى الجاز

باكو، 21 ابريل، (أذرتاج)

يُحتفل في جميع أنحاء العالم يوم 30 أبريل من كل عام باعتباره اليوم العالمي لموسيقى الجاز. أعلنتها اليونسكو في عام 2012 اليوم تُذكر لبرامج الحفلات الموسيقية في البلدان المحبة لموسيقى الجاز في جميع أنحاء العالم. يُحتفل هذا اليوم كل عام في حوالي 190 دولة حول العالم. تم تأسيس هذا اليوم التاريخي بمبادرة من سفير حفظ السلام لليونسكو هوربي هانكوك مدير معهد الجاز.

أفادت وكالة اذرتاج ان موسيقى الجاز تحظى بشعبية كبيرة في أذربيجان ايضا. يحتفل اليوم الدولي لموسيقى الجاز في باكو منذ عام 2017 تحت رعاية وزارة الثقافة الأذربيجانية وعدد من الشركات.